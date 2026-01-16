“Guastalla on Ice”: domenica 18 gennaio ultimo giorno per pattinare sul ghiaccio nel Giardino Ducale

Si avvia alla conclusione l’esperienza di “Guastalla on Ice”, l’attrazione che ha animato l’inverno guastallese trasformando il centro storico in un vivace polo di divertimento. Domenica 18 gennaio 2026 sarà, infatti, l’ultimo giorno per indossare i pattini e scivolare sul ghiaccio della grande pista di pattinaggio allestita nel Giardino Ducale.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Love Generation con il patrocinio del Comune di Guastalla, ha offerto per oltre un mese e mezzo uno spazio di 600 mq dedicato allo sport e alla socialità. Grazie alla presenza di un’ampia area ristoro coperta, la struttura è stata un punto di riferimento accogliente per bambini, ragazzi e famiglie, accompagnando le giornate con musica e animazione.

Per chi non volesse perdere l’ultima occasione di pattinare sul ghiaccio all’ombra di Palazzo Ducale, gli orari di apertura previsti sono i seguenti:

Sabato 17 gennaio: dalle ore 14:30 fino a mezzanotte.

Domenica 18 gennaio (ultimo giorno): dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

Info: 340 6435350; Instagram: @lovegeneration_guastalla; Facebook: LOVE-GENERATION GUASTALLA