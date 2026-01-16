venerdì, 16 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggiana“Guastalla on Ice”: domenica 18 gennaio ultimo giorno per pattinare sul ghiaccio...





“Guastalla on Ice”: domenica 18 gennaio ultimo giorno per pattinare sul ghiaccio nel Giardino Ducale

Bassa reggianaGuastalla
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si avvia alla conclusione l’esperienza di “Guastalla on Ice”, l’attrazione che ha animato l’inverno guastallese trasformando il centro storico in un vivace polo di divertimento. Domenica 18 gennaio 2026 sarà, infatti, l’ultimo giorno per indossare i pattini e scivolare sul ghiaccio della grande pista di pattinaggio allestita nel Giardino Ducale.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Love Generation con il patrocinio del Comune di Guastalla, ha offerto per oltre un mese e mezzo uno spazio di 600 mq dedicato allo sport e alla socialità. Grazie alla presenza di un’ampia area ristoro coperta, la struttura è stata un punto di riferimento accogliente per bambini, ragazzi e famiglie, accompagnando le giornate con musica e animazione.

Per chi non volesse perdere l’ultima occasione di pattinare sul ghiaccio all’ombra di Palazzo Ducale, gli orari di apertura previsti sono i seguenti:

  • Sabato 17 gennaio: dalle ore 14:30 fino a mezzanotte.
  • Domenica 18 gennaio (ultimo giorno): dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

 

Info: 340 6435350; Instagram: @lovegeneration_guastalla; Facebook: LOVE-GENERATION GUASTALLA

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.