Giovani reggiani, a SD Factory al via la nuova stagione di laboratori creativi per ragazzi dai 18 ai 35 anni

Ripartono con il nuovo anno i laboratori creativi di SD Factory, l’ex-fabbrica cittadina di via Brigata Reggio ora divenuta “fabbrica di idee”. Prendono il via cinque laboratori gratuiti pensati per nuove generazioni di creativi e appassionati che vogliono sviluppare competenze tecniche ed espressive. I percorsi, rivolti ai giovani tra i 18 e i 35 anni, esplorano diverse discipline del settore creativo, tra cinema, fotografia, musica, grazie al contributo di professionisti dei diversi settori. Gli incontri alternano teoria e pratica e porteranno i partecipanti a realizzare progetti, documentari, esposizioni e performance collettive aperte al pubblico.

Tra le proposte, anche alcune novità, come il laboratorio di Storytelling fotografico con il fotografo Thomas Francia e il laboratorio di teatro danza Beat, con Andrea Piras, Rahel Righi ed Elisa Brucellaria, in collaborazione con la Compagnia Teatro delle Brame aps, lab che mescola teatro, danza contemporanea e musica hip hop.

Confermati invece VideoLab, laboratorio di videomaking base e intermedio arrivato all’undicesima edizione e condotto dal videomaker Lorenzo Paglia e dalla new entry Richard Moyse (documentarista) e VideoLab Plus, il laboratorio di videomaking avanzato curato dal regista e fondatore del Reggio Film Festival Alessandro Scillitani e supportato da Claudia Nasi di Officina educativa. Confermato anche il laboratorio di produzione musicale con il musicista e compositore Lorenzo Valdesalici, quest’anno dedicato alla musica applicata per cinema, podcast e videogiochi.

Con questa iniziativa SD Factory conferma il proprio impegno nel creare spazi e opportunità per giovani creativi under 35. Opportunità di sperimentazione, formazione e crescita, dove i partecipanti possono esplorare e valorizzare il proprio talento, attraverso l’esperienza concreta e lo sviluppo di nuove competenze, guidati da professionisti del settore. I laboratori sono e rappresentano un’occasione unica per entrare in contatto con il mondo della produzione creativa e culturale della città.

I laboratori sono gratuiti. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 gennaio. Tutte le informazioni su orari, giorni e programmi dei laboratori sono disponibili su www.sdfactory.it/labs-2026.