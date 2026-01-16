Controllo di Vicinato, Sassuolo rafforza la sicurezza partecipata

A Sassuolo sono cinque zone sottoposte a Controllo di Vicinato che coinvolgono in totale 1881 cittadini, suddivisi in 66 gruppi attivi e 121 referenti e 1871 sottoreferenti per un totale di 1937 cittadini coinvolti. Ad ogni zona fa riferimento una pattuglia della Polizia Locale che ha il compito di raccogliere le segnalazioni dei referenti e rispondere alle esigenze dei cittadini.

“La sicurezza ed il decoro cittadino – commenta il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – rappresentano per noi un punto fermo ed una priorità che non può e non deve essere demandato solamente al controllo delle Forze dell’Ordine, che è assolutamente indispensabile e costante. La collaborazione dei cittadini, l’occhio vigile di ognuno di noi che vive quotidianamente il territorio, la propria via ed il proprio quartiere, sono indispensabili a rendere sempre più efficiente un presidio del territorio che, nel breve e medio termine, assume anche un ruolo di deterrenza. Per questo, alle quattro zone del Controllo di Vicinato già attive da tempo, abbiamo voluto istituirne una quinta, specifica per il centro storico, che è partita da pochi mesi ed alla quale invito tutti i cittadini ad aderire”.

Sono in totale 10 gli agenti dedicati a seguire i gruppi attivi raccogliendo le segnalazioni provenienti dai referenti. Un rapporto diretto con il cittadino ed un’attività di presidio del territorio che nel corso dell’anno appena terminato ha portato ad effettuare 1.582 controlli nei parchi cittadini ed il recupero di 100 veicoli in stato di abbandono.

“Si tratta di un servizio – aggiunge il Sindaco – a cui crediamo molto e sul quale stiamo investendo importanti risorse, tanto che nel corso del 2025 si è rafforzato molto rafforzato e puntiamo a rafforzarlo sempre di piuù: proprio in quest’ottica abbiamo realizzato un corso gratuito aperto a tutti che ha avuto numerose adesioni e che contiamo di ripetere”.

Il controllo di Vicinato prevede il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra cittadini e Istituzioni, promuovendo l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.

Si tratta di uno strumento di prevenzione contro la criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la cooperazione con le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone.

La neonata Zona Centro comprende: Via Roma, via Aravecchia, viale XX Settembre, traversa Barozzi, viale dei Caduti, via del Pretorio, via Mazzini, via Pia, via Cialdini, via Goito, via San Giorgio, viale Crispi, piazza della Libertà, via Fenuzzi, via Farosi, via Menotti, piazza Garibaldi, via Cesare Battisti, via Cavedoni, piazzale Teggia, via Lea, via Caula, via Clelia, piazzale Roverella, via Rocca, piazzale Porrino, via Cavallotti, piazzale Gazzadi, vicolo Conce, piazza Martiri Partigiani, piazzale Avanzini, vicolo Paltrinieri, via Giovanni XXIII, via Prampolini.

Vede attivi 2 gruppi con 4 referenti. Il numero di telefono della pattuglia è 331/4913418

La Zona A comprende: Borgo Venezia Borgo Venezia / Pista, Via F.lli Cairoli – F.lli Bandiera – Via Gorizia, Via Udine – Trieste – Torino – Bari, Quartiere Parco Ducale, Quartiere Via Indipendenza, Parco Vistarino e Quartiere Musicisti.

Vede attivi 15 gruppi con 30 referenti. Il numero di telefono della pattuglia è 328/1004492

La Zona B comprende: Collegio Vecchio, Parco Amico di Braida, Via Circonvallazione Sud Est, Via Matteotti, Via Vittorino da Feltre, Parco Arcobaleno, Parco ex Edilcarani.

Vede attivi 22 gruppi con 38 referenti. Il numero di telefono della pattuglia è 328/1004490

La Zona C comprende: San Michele Alta, San Michele Bassa, Via SS. Consolata, Albero D’Oro, Sala Auser Via Respighi, Via Giordano, Pellicciona, ANFFAS.

Vede attivi 12 gruppi con 30 referenti. Il numero di telefono della pattuglia è 320/4362874

La Zona D comprende: zona industriale (compresa tra Via Ancora, Regina Pacis fino a Magreta), San Lorenzo.

Vede attivi 15 gruppi con 27 referenti. Il numero di telefono della pattuglia è 328/1004491

Chiunque abbia necessità di informazioni, oppure voglia aderire al progetto o fare una segnalazione, può rivolgersi al coordinatore del proprio gruppo o direttamente alla Polizia Locale di Sassuolo che provvederà a mettere in contatto il cittadino con gli Agenti referenti di zona.