venerdì, 16 Gennaio 2026
Castelnovo Monti: volantini truffa affissi ad alcune abitazioni del paese

Appennino ReggianoCastelnovo MontiCronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sono stati segnalati all’amministrazione comunale di Castelnovo Monti alcuni volantini affissi alle porte di stabili e condomini, intestato Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, che intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usuale residenza, pena l’irrogazione di sanzioni anche pesanti.

Si tratta però di una truffa, che peraltro viene ripetuta in diverse città da almeno 3 anni, alla quale non si deve dare assolutamente seguito. L’avviso inizia richiamando un inverosimile obbligo di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. Obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze dell’ordine. Un messaggio falso e ingannevole, che non proviene da autorità istituzionali e che potrebbe invece costituire un escamotage finalizzato ad allontanare le persone dalle proprie abitazioni, per rubare in casa. I carabinieri, quelli veri, invece raccomandano di segnalare movimenti sospetti o, nel caso sia possibile individuarli, coloro che affiggono questi avvisi.

Il volantino truffa
















Redazione 1

