La mia scuola si chiama Cavriago: sabato 17 gennaio al Novecento

Sabato 17 gennaio 2026 dalle 9.30 alle 12.30 al Multisala Novecento il Comune di Cavriago e l’Azienda Speciale “CavriagoServizi” organizzano un convegno dal titolo “La mia scuola si chiama Cavriago”, dall’omonimo docufilm realizzato dal regista Alessandro Scillitani sulla nascita e la storia dei Servizi per l’Infanzia di Cavriago, che verrà proiettato in prima visione proprio quella mattina.

Questo convegno conclude l’importante rassegna d’iniziative “50 10 50” dedicate ai Servizi 0-6 del Comune: 110 anni fa nacquero infatti i servizi per l’infanzia di Cavriago, nel 2025 il Comune ha festeggiato i 50 anni della Scuola d’Infanzia Le Betulle e i 10 anni dal taglio del nastro della nuova Scuola “I Tigli” a Roncaglio.

“Questi anniversari ci hanno consentito di ringraziare chi ebbe l’intuizione e il coraggio di investire nei servizi per l’infanzia, chi vi dedicò la propria vita professionale e chi ebbe fiducia di affidare i propri figli e le proprie figlie ai servizi comunali.” Dichiara l’Assessora alla Comunità Educante, Martina Zecchetti. “Allo stesso modo questi anniversari ci pongono degli interrogativi sul futuro, sulle visioni che ci poniamo e sugli obiettivi che vogliamo raggiungere, come amministratori, come comunità. Con radici ben salde nella storia del nostro paese, consapevoli delle difficoltà e delle opportunità del presente, immaginiamo, progettiamo e lavoriamo per servizi educativi che sappiano essere accoglienti, affidabili e lungimiranti.”

“I servizi per l’infanzia non sono e non sono stati solo un supporto alle famiglie: sono un investimento di comunità.” Conclude il Presidente dell’Azienda Speciale CavriagoServizi, Mirko Tutino. “È nei nidi e nelle scuole dell’infanzia che si costruiscono le prime esperienze di fiducia, relazione e rispetto, e da lì cresce una società più coesa e più giusta. Cavriago ci ricorda che prendersi cura dei più piccoli significa prendersi cura del futuro di tutti: perché ogni bambino accolto bene oggi diventa un cittadino più libero, capace e responsabile domani.

Il mondo iniquo e belligerante nel quale stiamo vivendo ci dice che su questo pianeta sarebbero stati utili più servizi educativi e, soprattutto, avere più posti come Cavriago”.

Dopo i saluti della Sindaca, Francesa Bedogni, e la proiezione del Docufilm prenderanno la parola amministratori ed esperti impegnati nel settore educativo e dell’infanzia.

Mirko Tutino, Presidente dell’Azienda Speciale CavriagoServizi interverrà con un contributo dal titolo “Servizi educativi come infrastrutture sociali: una storia che costruisce futuro”

Nando Rinaldi, Direttore dell’Istituzione scuola e nidi di Infanzia del Comune di Reggio Emilia, si soffermerà su “Gli strumenti giuridici, amministrativi e gestionali dei servizi 0\6 – Nidi e Scuole dell’Infanzia”.

Dagli aspetti tecnici e politici si passerà alle riflessioni e ai contributi pedagogici ed educativi: la Professoressa Associata di Pedagogia generale e sociale dell’Università Cattolica di Piacenza, Elisabetta Musi parteciperà con una riflessione dal titolo “I piccoli pensano in grande. I diritti dell’infanzia e le responsabilità degli adulti.”;

Vanna Iori , membro del Direttivo dell’Istituto di Studi Superiori “Toniolo” di Milano e del suo Osservatorio giovani, con un contributo dal titolo “Iniziamo dalla prima infanzia l’educazione ai sentimenti”;

la dottoressa Lisa Melandri, pediatra, parlerà de “Il valore educativo e terapeutico della bellezza”, l’atelierista Stefano Sturloni di “Quotidianità e Natura: sorgente del futuro” e infine il pedagogista Aldo Manfredi concluderà con un intervento dal titolo “Intelligenze creative: famiglia, ambiente, scuola”.

E’ consigliata l’iscrizione al convegno scrivendo a istruzione@comune.cavriago.re.it o telefonando al numero 0522 373455