Cina, il Pil di Lhasa supera per la prima volta i 100 miliardi di yuan

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo regionale di Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, ha superato per la prima volta nel 2025 la soglia dei 100 miliardi di yuan (circa 14,3 miliardi di dollari USA). Lo ha dichiarato ieri il sindaco della città, sottolineando come Lhasa abbia registrato una crescita stabile di investimenti e consumi.

Gli investimenti in immobilizzazioni dovrebbero aumentare di oltre il 5% su base annua, mentre il totale delle vendite al dettaglio di beni di consumo ha raggiunto i 55,3 miliardi di yuan, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno.

Oltre all’espansione in termini di dimensioni, l’economia di Lhasa ha registrato anche miglioramenti qualitativi e un aggiornamento strutturale. Wang ha sottolineato che nel 2025 la città ha visto la nascita di 61 nuove imprese high-tech e 11 imprese industriali su larga scala. Il volume complessivo di importazioni ed esportazioni dovrebbe inoltre raggiungere i 5,5 miliardi di yuan.

L’integrazione tra turismo e cultura ha continuato ad alimentare lo sviluppo di alta qualità del settore. Nel 2025 la città ha accolto 50,51 milioni di visite turistiche, con un aumento su base annua del 16,8%, generando ricavi turistici complessivi pari a 60,6 miliardi di yuan, in crescita del 14,5%.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).