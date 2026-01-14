San Lazzaro aderisce alla piattaforma Cude: meno burocrazia per gli spostamenti delle persone con disabilità

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha aderito alla piattaforma nazionale CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) uno strumento che consente la condivisione delle informazioni essenziali relative ai titolari di contrassegno invalidi attraverso un una banca dati nazionale accessibile alle amministrazioni aderenti. Il CUDE permette di semplificare in modo concreto la vita quotidiana delle persone con disabilità, favorendo una mobilità più agevole e riducendo gli adempimenti amministrativi.

Tra i principali vantaggi per i cittadini che scelgono di aderire al servizio c’è la possibilità di gestire online il proprio contrassegno, segnalare smarrimenti o furti, registrare fino a due targhe dei veicoli utilizzati e accedere così alle Zone a Traffico Limitato dei Comuni che fanno parte della piattaforma senza dover comunicare ogni singolo transito. È importante sottolineare che i benefici garantiti dal CUDE sono validi esclusivamente all’interno dei Comuni che hanno aderito alla piattaforma: i cittadini sono pertanto invitati a verificare, a seconda dei propri spostamenti, l’elenco aggiornato degli enti partecipanti così da poter usufruire correttamente delle agevolazioni previste.

Per iscriversi al servizio è necessario presentare una richiesta (modulo disponibile sul sito del Comune) alla Polizia Locale del Comune di San Lazzaro, in via Salvo D’Acquisto 12, oppure tramite PEC all’indirizzo poliziamunicipale.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it, allegando copia del contrassegno invalidi in corso di validità, della carta di circolazione del veicolo e del documento di identità. A seguito della registrazione verrà rilasciato un codice univoco per l’accesso alla piattaforma tramite il Portale dell’Automobilista o l’app iPatente.

“Abbiamo aderito con convinzione alla piattaforma CUDE – dichiara l’Assessore alla mobilità sostenibile e ai trasporti Luca Melega – perché crediamo che l’inclusione passi anche dalla possibilità di muoversi in modo semplice e senza ostacoli tra un Comune e l’altro. Ridurre la burocrazia e facilitare gli spostamenti significa garantire più autonomia e qualità della vita alle persone con disabilità. Dopo l’adozione del PEBA continua l’impegno per favorire la mobilità degli utenti fragili, un ulteriore passo concreto verso una mobilità davvero accessibile e rispettosa dei diritti di tutti”.

Tulle le info a questo link: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/servizi/mobilita-e-trasporti/cude-contrassegno-unificato-disabili-europeo