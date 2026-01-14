“Non sono razzista ma…”: da venerdì la mini rassegna cinematografica all’Auditorium Bertoli di Sassuolo

Si intitola “Non sono razzista ma…”: è la rassegna cinematografica che ha come filo conduttore le discriminazioni razziali, allestita dall’Amministrazione comunale in occasione delle iniziative per la “Giornata della Memoria” introdotta e commentata in sala da Luca Silingardi.

Un ciclo di tre film proiettati all’Auditorium “Pierangelo Bertoli” in via Pia 110 con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Si inizierà già venerdì16 gennaio quando alle ore 20,45 verrà proiettato “The Help” (USA, 2011) di Tate Taylor. “Missisipi, anni 60. Skeeter, ragazza della buona società bianca, vuole diventare una scrittrice. Decide di cominciare intervistando le donne nere che hanno speso la loro vita lavorando nelle più importanti famiglie del Sud”.

Domenica 18 gennaio, sempre alle ore 20,45, sarà la volta di “12 anni schiavo” (USA, 2013) di Steve McQueen. “Il racconto della storia di Solomon Northup, un violinista afroamericano rapito e venduto come schiavo nel Sud degli Stati Uniti”.

Chiuderà la rassegna, venerdì 23 gennaio sempre alle ore 20,45, “Il diritto di contare” (USA, 2016) di Theodore Melfi. “Tre scienziate afroamericane svolgono un ruolo fondamentale nel lancio in orbita dell’astronauta John Gleen. Al contempo, devono anche affrontare sul lavoro la discriminazione razziale e di genere che caratterizza gli USA dell’epoca”.