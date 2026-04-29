Tram: gli aggiornamenti nell’agenda dei cantieri

Slitta a dopo il weekend l’atteso ritorno del doppio senso tra via della Pietra e via del Triumvirato. A causa di alcuni stop logistici dovuti all’approvvigionamento delle forniture, il segmento di cantiere lungo la via Emilia cambierà assetto a partire dalla mattina di lunedì 4 maggio (non più da venerdì 1º maggio come precedentemente annunciato).

Nessuna variazione, invece, sulla viabilità che sarà introdotta: è confermata la riapertura delle due corsie veicolari ai lati della carreggiata per consentire la percorrenza verso centro e in direzione periferia; sarà poi introdotta la sola svolta a destra da via della Pietra, verso il Pontelungo, mentre chi vorrà procedere verso Borgo Panigale dovrà seguire l’itinerario lungo via Edgard Allan Poe e via del Pontelungo (con limite di sagoma in altezza di 3,60 metri).

Sempre nella prima parte di maggio sono annunciate altre due variazioni nei cantieri tranviari.

La prima, da lunedì 4 sulla Linea Verde, dove il cantiere di via Sant’Anna tra Goethe e Jack London migrerà sul lato nord della carreggiata, senza alterare la viabilità temporanea che rimane a senso unico verso Bentini.

La seconda, da lunedì 11 sulla Linea Rossa, riguarda un restringimento di carreggiata in un punto sensibile – viale Silvani, in prossimità di Porta San Felice – dove si lavorerà per una settimana occupando la corsia interna per un intervento di finalizzazione sui sottoservizi, cui seguiranno le operazioni di asfaltatura definitiva delle carreggiate.

I prossimi interventi di posa rotaie

I lavori di posa dei binari in programma in questi giorni – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – sono localizzati:

• in via Emilia Ponente, nell’incrocio tra Pertini e Prati di Caprara (tra le 22 e le 5 del 6 maggio) e in corrispondenza dell’incrocio con via della Pietra (tra le 24 e le 5 del 6 maggio e tra l’1 e le 4.30 dell’8 maggio);

• sul ponte Matteotti (tra le 24 e le 5 del 29 aprile);

• in via San Donato (tra le 22 e le 5 del 29 aprile e tra le 10 e le 16 del 7 maggio);

• in via di Corticella, nel tratto compreso tra piazza dell’Unità e via Passarotti (tra le 14 e le 16 del 5 e del 7 maggio)

• in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Bassanelli e via di Saliceto (tra le 22 e le 5 del 7 e dell’8 maggio), nel tratto compreso tra via del Roncaglio e via Don Fiammelli (tra le 10 e le 16 del 7 maggio) e in corrispondenza dell’ingresso in via Lipparini (tra le 24 e le 5 del 7 maggio);

• in via Sant’Anna, nel tratto compreso tra via Bentini e Goethe (tra le 10 e le 16 del 6 maggio);

• in via Bentini, nel tratto compreso tra via Lipparini e Colombarola (tra le 10 e le 16 del 30 aprile).