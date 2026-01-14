mercoledì, 14 Gennaio 2026
Modena, foglio di via obbligatorio per due uomini denunciati per tentato furto aggravato in concorso

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato due cittadini rumeni di 30 e 24 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 12.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale, in quanto personale della vigilanza privata aveva notato all’interno della galleria due uomini dall’atteggiamento sospetto seguire un anziano signore con il carrello della spesa fino all’esterno della struttura.

Gli agenti portatisi direttamente nel parcheggio hanno fermato e identificato i due uomini, i quali invano, alla vista della Polizia, avevano tentato la fuga. I due indagati, come confermato dalle immagini della videosorveglianza, avevano seguito il 72enne fino al parcheggio esterno, dove gli si erano avvicinati tentando di estrarre quanto contenuto in una tasca del giubbotto dell’anziano signore, intento a riporre il carrello.

Oltre alla denuncia, nei loro confronti è scattato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena per la durata di due anni. Da accertamenti a cura della Divisione Anticrimine, è emerso infatti che i due, già noti alle forze dell’ordine, non hanno alcun valido motivo per permanere in territorio modenese.

















