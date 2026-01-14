mercoledì, 14 Gennaio 2026
Manovra antismog: proseguono sino a venerdì a Modena le misure emergenziali

AmbienteMobilitàModena
Nell’area interessata dalle restrizioni della circolazione, dalle 8.30 alle 18.30: divieto di circolazione per i veicoli benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 e Euro 2, veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, veicoli GPL/benzina o metano/benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2, ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2.

In tutto il territorio del comune di Modena:

  • divieto di spandimento liquami ad eccezione di spandimento effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Si ricorda che sono inoltre sempre attive le seguenti misure:

  • divieto di utilizzo di biomasse nei generatori di calore con certificazione ambientale inferiore a 4 stelle nelle unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento alternativo
  • divieto di effettuare combustioni all’aperto (ad eccezione dei barbecue) comprese le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura e scarti vegetali di origine agricola
  • è sempre in vigore l’obbligo di riduzione delle temperature negli ambienti di vita riscaldati con esclusione di ospedali, cliniche, case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive.
















Redazione 1

