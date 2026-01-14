mercoledì, 14 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCeramicaLa ceramica italiana a Maison&Objet 2026





La ceramica italiana a Maison&Objet 2026

Ceramica
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La ceramica made in Italy è presente a Maison&Objet – il salone internazionale dedicato al mondo del design, della decorazione e dell’interior, in programma a Parigi dal 15 al 19 gennaio 2026 -, con 22 marchi aziendali di aziende associate, per incontrare progettisti della decorazione, dell’interior design e del contract internazionale.

L’iniziativa promossa da Confindustria Ceramica – l’associazione che riunisce i produttori industriali di ceramica italiana – e organizzata da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Edi.Cer. intende anche quest’anno creare un’occasione d’incontro fra il settore della superficie ceramica italiana e gli operatori internazionali del mondo dell’interior design.

All’interno del Padiglione 1 “PROJECTS” della fiera, su una superficie totale di circa 400 m2, uno stand collettivo ICE / Ceramics of Italy ospita le aziende Acquario, Ce.Si. Ceramica di Sirone, Ceramica Sant’Agostino, Edimax Astor, Fap, Fincibec Group, Franco Pecchioli Ceramica Firenze, Gigacer, Imola Ceramica, Keope, Keradom, LaFaenza, M.I.P.A., Marca Corona, Nuovocorso, Petracer’s, Settecento, Simas, Supergres, Tagina, Terratinta, Unicom.

È presente anche un punto informativo Ceramics of Italy / ICE, utile per conoscere meglio le caratteristiche delle ceramiche italiane e le infinite possibilità di utilizzo, nonché gli aspetti di sostenibilità che le contraddistinguono.
Con 2.377 marchi espositori, di cui il 60% internazionali provenienti da 59 Paesi, nell’ultima edizione del gennaio 2025 Maison&Objet Paris ha superato le 96.000 visite, di cui oltre 44% internazionali, provenienti da 149 paesi; tra questi, i prescrittori (architetti e contract) hanno rappresentato il 36% e i distributori il 55%.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.