mercoledì, 14 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressCina, eseguito il primo lancio in orbita del 2026





Cina, eseguito il primo lancio in orbita del 2026

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Cina, eseguito il primo lancio in orbita del 2026

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una versione modificata del razzo Long March-6, con a bordo il satellite di telerilevamento Yaogan-50 01, è decollato dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, il 13 gennaio 2026. Lanciato alle 22:16 (ora di Pechino), il satellite è entrato nell’orbita prevista. Il lancio ha rappresentato la 624esima missione di volo della serie di razzi Long March e ha segnato il primo lancio orbitale portato a termine con successo dalla Cina nel 2026.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.