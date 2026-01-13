martedì, 13 Gennaio 2026
I carabinieri di Imola proseguono la campagna di comunicazione e responsabilizzazione per l’eliminazione della violenza sulle donne

Prosegue la campagna di comunicazione e responsabilizzazione per l’eliminazione della violenza sulle donne da parte dei Carabinieri della Compagnia di Imola. Un impegno quotidiano per rafforzare la consapevolezza sul tema, delicato e all’ordine del giorno che i militari stanno portando avanti unitamente alle Istituzioni locali e agli Enti privati, come la Fondazione – Cassa di Risparmio di IMOLA. Nella circostanza, i Carabinieri distribuiranno dei manifesti e delle brochure informative ricche di consigli utili.

Link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso

















