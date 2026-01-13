Guastalla celebra Sant’Antonio Abate: a San Martino una mattinata tra tradizione, agricoltura e solidarietà

A San Martino di Guastalla uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale: la Festa di Sant’Antonio Abate. Sabato 17 gennaio 2026, la frazione guastallese si animerà per onorare il patrono degli agricoltori e degli animali, unendo il rispetto per le tradizioni locali a un forte spirito di beneficenza.
L’evento è organizzato dal Comune di Guastalla in collaborazione con Pro Loco Guastalla, con il supporto della Consulta Agricola Comunale e di un gruppo di giovani agricoltori del territorio.
Le celebrazioni si apriranno ufficialmente alle ore 10.00 presso la Chiesa di San Martino con la celebrazione della Santa Messa, seguita dal suggestivo rito della benedizione dei mezzi agricoli, simbolo del lavoro e del legame indissolubile tra l’uomo e la terra.
Al termine della funzione, la festa si sposterà alle ore 11.00 presso il Circolo ANSPI di San Martino, dove verrà offerto un aperitivo conviviale aperto a tutta la cittadinanza
Oltre al valore celebrativo, la manifestazione ha una vocazione solidale. Il ricavato della giornata sarà, infatti, interamente devoluto a favore di tre importanti realtà associative del territorio:
- Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla ODV
- Associazione Noi per l’Hospice ODV
- Associazione Prevenzione Tumori ODV
L’iniziativa rappresenta non solo un omaggio alle radici agricole di Guastalla, ma anche un gesto corale di vicinanza verso chi affronta percorsi di cura delicati.