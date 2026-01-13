Al “Cattaneo Deledda” di Modena si intrecciano fili e relazioni

Il progetto INTRECCI è iniziato a dicembre con una lezione magistrale del Professor Giovanni Maria Conti, Coordinatore del Corso di Studi in Design della Moda del Politecnico di Milano, e vede coinvolti gli studenti dei tre diversi indirizzi scolastici dell’Istituto “Cattaneo Deledda”: Made in Italy, Socio-Sanitario e Commerciale.

“Gli intenti del progetto sono molteplici”, spiega la Dirigente Scolastica Alessandra Zoppello. “Attraverso la pratica della Knit Therapy si è aperto un dialogo tra gli studenti dei tre indirizzi che, impegnati con competenze diverse al progetto, stanno cooperando per realizzare una collezione di accessori hand made da donare alla sartoria circondariale Manigolde assieme ai tutorial per essere replicati e commercializzati. È un progetto che intreccia non solo fili ma soprattutto relazioni tra gli studenti e con prestigiose realtà universitarie e del mondo del volontariato in ambito sociale, con uno sguardo attento alla sostenibilità”.

Da anni, la Therapeutic Knitting si è diffusa nelle comunità più fragili come strumento di socializzazione, per ridurre lo stress e migliorare il benessere generale, come dimostra l’impegno pluriennale di Gomitolorosa, associazione nazionale che a dimostrazione del valore socialmente utile del progetto INTRECCI ha donato alla scuola 100 gomitoli di pura lana vergine autoctona italiana.

Il valore aggiunto del progetto è dato dalla rete di realtà costituitasi: il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, noto per le sue ricerche innovative nel campo della maglieria digitale, dei tessuti bio-based e il gruppo di ricerca di KnitDesign – Manigolde, progetto di sartoria sociale e circondariale creato e gestito da Manitese che unisce due obiettivi, affiancando al tema dell’inserimento lavorativo di soggetti fragili quello della sostenibilità ambientale – Gomitolorosa nata nel 2012 con lo scopo di promuovere il lavoro a maglia come strumento di benessere per pazienti oncologici e per sostenere le associazioni di donne, recuperando lana italiana in eccedenza per progetti di solidarietà e ambientali.

Il progetto, curato e coordinato dalla Professoressa Rosalba Mele, vede il contributo del Professor Davide Parisini, che approfondirà elementi di tecnologie tessili applicati alle lavorazioni ad aguglieria, mentre l’incarico di esperto di laboratorio della maglieria è stato affidato a Sonia Miani, titolare di Angels Style che da anni promuove corsi di maglieria e ricamo anche presso il suo negozio in via Cesare Battisti.