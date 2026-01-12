Riapre a Sassuolo la rinnovata biblioteca Cionini

“Abbiamo rinnovato le mura, ora riaccendiamo le storie”. Con queste parole l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari annuncia la riapertura della Biblioteca Cioni in programma Sabato 24 Gennaio.

“La riapertura della Biblioteca Cionini rappresenta molto più della conclusione di un cantiere – continua Federico Ferrari – è un investimento sul futuro della città, sulla diffusione della conoscenza e sulla possibilità di creare relazioni attraverso la cultura. Oggi è il momento dei ringraziamenti da chi ha reperito i fondi PNRR necessari per il rinnovo dei locali a chi ha progettato l’opera fino alle ditte impegnate nei lavori e al coordinamento e direzione degli uffici comunali e di Sgp. Un grazie particolare va alle bibliotecarie che in questi mesi hanno saputo mantenere vivo il legame con la città dando vita alla Cionini Pop-Up e che sono impegnate da mesi in prima persona per l’allestimento della Biblioteca, finalmente pronta ad accoglierci”.

A battezzare la riapertura della Biblioteca saranno Nicola Lagioia e Andy Warhol.

Lo scrittore vincitore del Premio Strega alle 10 del 24 gennaio sarà al Teatro Carani per un incontro pubblico dal titolo “Presto saprò chi sono. Una lezione sull’arte di raccontare le storie attraverso la letteratura” e a seguire il Corpo Bandistico La Beneficienza accompagnerà i presenti fino alla Biblioteca dove ci sarà il taglio del nastro. In contemporanea, per la sola giornata del 24, sarà esposta in Sala Biasin Marylin opera dell’icona mondiale della pop-art Andy Warhol.

“Dopo un’assenza lunga un anno – conclude Ferrari – abbiamo pensato in grande e di tornare ad aprire la Biblioteca con una settimana intera di iniziative ed incontri per celebrare nel migliore dei modi la riapertura di uno dei punti di riferimento culturali per la nostra comunità. Voglio ringraziare Nicola Lagioia, uno dei più importanti autori contemporanei, che sarà con noi per una lectio sull’importanza della letteratura e per il taglio del nastro della Cionini, così come voglio ringraziare personalmente il collezionista che ci permetterà di esporre per la prima volta a Sassuolo un’opera dal valore inestimabile di Andy Warhol che sarà esposta in esclusiva per la sola giornata del 24 gennaio. La visita all’opera sarà effettuata esclusivamente a gruppi ogni 30 minuti accompagnati dalla curatrice Federica Franceschini che racconterà la storia dell’artista statunitense e della pop-art”.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni sono effettuabili su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.com/cc/biblioteca-cionini-un-nuovo-capitolo-4806529

Il programma completo :

Nel pomeriggio del 24 gennaio alle 17,30, il critico d’arte Nicolas Ballario racconterà l’opera esposta e l’epopea della Pop-Art mondiale, la cui storia è passata anche da Sassuolo.

Domenica 25 gennaio alle 17,30 al secondo piano della Biblioteca Cionini sarà ospite Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, mentre mercoledì 28 gennaio alle 20,30 arriverà in Biblioteca Murubutu, con il suo originale intreccio di rap e narrazione storica.

Venerdì 30 gennaio alle 20,30 sarà la volta di Leo Ortolani, maestro del fumetto italiano, protagonista di un incontro serale dedicato all’ironia e al racconto per immagini.

I festeggiamenti culmineranno sabato 31 gennaio alle 1730 con Giulia Caminito, una delle voci più interessanti della narrativa italiana contemporanea.

Il cantiere della Biblioteca è stato finanziato con fondi del PNRR, mentre arredi, allestimenti, finiture e la nuova veste grafica grazie al sostegno della Fondazione di Modena. Un progetto strategico che ha restituito alla comunità uno spazio profondamente rinnovato, moderno e accessibile, pensato per rispondere alle esigenze di studio, incontro e partecipazione culturale delle cittadine e dei cittadini di tutte le età. L’intervento ha riguardato l’intera struttura, ridefinendo ambienti, servizi e funzioni della biblioteca, che si propone oggi come luogo aperto, inclusivo e multifunzionale, capace di dialogare con i linguaggi contemporanei e di rafforzare il proprio ruolo di presidio culturale e sociale per il territorio. Con la nuova Biblioteca Cionini, Sassuolo investe sul futuro, confermando la cultura come motore di crescita, inclusione e comunità.