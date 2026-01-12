martedì, 13 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaGuardia Medica Straordinaria mercoledì pomeriggio per tutti i Distretti della provincia di...





Guardia Medica Straordinaria mercoledì pomeriggio per tutti i Distretti della provincia di Reggio tranne quello di Correggio

Reggio EmiliaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta, mercoledì 14 gennaio 2026, dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia tranne quello di Correggio.

Soltanto per il Distretto di Correggio il turno di Guardia Medica sarà attivato nella giornata di giovedì 15 gennaio 2026 dalle ore 14 alle ore 20.

Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un incontro di formazione. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica Straordinaria occorre chiamare il numero 0522 29 00 01 e che in quella fascia oraria saranno a disposizione anche i Cau della Provincia.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.