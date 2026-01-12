Guardia Medica Straordinaria mercoledì pomeriggio per tutti i Distretti della provincia di Reggio tranne quello di Correggio

Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta, mercoledì 14 gennaio 2026, dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia tranne quello di Correggio.
Soltanto per il Distretto di Correggio il turno di Guardia Medica sarà attivato nella giornata di giovedì 15 gennaio 2026 dalle ore 14 alle ore 20.
Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un incontro di formazione. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica Straordinaria occorre chiamare il numero 0522 29 00 01 e che in quella fascia oraria saranno a disposizione anche i Cau della Provincia.