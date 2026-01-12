Domani lezioni regolari nella sede del D’Arzo di Sant’Ilario

La Provincia ha appreso del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento nella giornata di venerdì e si è immediatamente attivata, richiedendo l’intervento dei tecnici della ditta installatrice della pompa di calore presente nella sede scolastica. L’impianto, di recente installazione e ancora in garanzia, è strutturato con due circuiti di circolazione e ha evidenziato un malfunzionamento sulla pompa primaria, responsabile del trasferimento del calore dal generatore al circuito dell’impianto.

A seguito dell’intervento effettuato venerdì, la pompa è stata riavviata e il sistema ha ripreso regolarmente a funzionare. Nella mattinata di oggi il problema si è ripresentato e, anche in questa occasione, i tecnici della Provincia hanno attivato con tempestività l’intervento in garanzia, che ha consentito la ripartenza della pompa di calore. Contestualmente, è stato segnalato un malfunzionamento di carattere sistemico, che richiede una valutazione tecnica più approfondita.

Per questo motivo è stata fissata per mercoledì una riunione tecnica finalizzata a definire le modalità di intervento risolutive. Nel frattempo, per garantire continuità al servizio e aule adeguatamente riscaldate già a partire da domani, la Provincia ha disposto un monitoraggio quotidiano e costante dell’impianto, in stretto raccordo con la ditta installatrice, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per studenti, famiglie e personale scolastico.

La dirigenza dell’Istituto D’Arzo, in accordo con il sindaco di Sant’Ilario d’Enza e con la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo, ha disposto il rientro regolare in sede di tutte le classi già dalla mattinata di domani.