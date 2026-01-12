Apre il bando di iscrizione alle scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2026/2027

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2026/2027 saranno aperte dalle ore 8 di domani, 13 gennaio, alle ore 24 del 14 febbraio, così come le domande di trasferimento ad altra scuola.

Le domande vanno presentate unicamente online compilando l’apposito modulo presente nella pagina di Iperbole dedicata: https://www.comune.bologna.it/servizi/educazione-formazione/iscrizione-scuole-infanzia-trasferimento

Per presentare domanda bisogna possedere un’identità digitale SPID o CIE.

Come ogni anno i genitori hanno anche la possibilità di visitare le scuole nelle quali andranno le loro figlie e i loro figli. A questo link tutte le date e le informazioni sugli open day delle scuole dell’infanzia, sia comunali che statali:

https://www.bolognazerodiciotto.it/news-z18/open-day-scuole-dell-infanzia-2026_2027

Per vedere i bacini di utenza delle scuole dell’infanzia, è possibile consultare la mappa dedicata:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/bacini-di-utenza-stradari-scuole

Chi ha bisogno di aiuto per compilare la domanda di iscrizione, può rivolgersi in uno dei punti di facilitazione digitale attivi nelle Case di Quartiere e negli Uffici comunali di prossimità della città: https://informazioni.comune.bologna.it/per-cittadini/sostegno-sociale/punti-facilitazione-digitale

In questa pagina tutti gli approfondimenti dedicati all’iscrizione e al trasferimento nelle scuole dell’infanzia:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-scuole-infanzia-trasferimento

L’assessore alla scuola Daniele Ara augura una “buona scelta a tutte le famiglie con i bambini e le bambine in età per la Scuola dell’Infanzia, nella consapevolezza che l’offerta in città è capillare e omogenea, confermando un’importante integrazione fra scuola comunale e scuola statale”.