Al Teatro Valli un incontro per informare e sensibilizzare alla prevenzione degli incidenti stradali gli studenti delle scuole superiori

Una mattinata di studio dedicata alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza stradale, per comprendere le reali conseguenze e l’iter giudiziario da percorrere dopo il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Mercoledì 14 gennaio dalle 9 all’interno della Sala degli Specchi del Teatro Valli il convegno “Dopo il ritiro della patente… cosa resta?” sarà una importante occasione di approfondimento e sensibilizzazione sulle conseguenze giuridiche, sanitarie e sociali connesse alla guida in condizioni di alterazione dovute all’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti fra il pubblico presente oltre 200 studenti delle superiori. Ragazzi e ragazze delle classi quarte e quinte che si avvicinano al modo della guida e della patente e che si troveranno di fronte a illustri esperti di diritto, specialisti del settore e toccanti testimonianze di medici dell’emergenza, psicologi e di sopravvissuti a incidenti.

L’incontro, moderato da Susanna Ferrari sarà in diretta sul canale YouTube del Comune di Reggio Emilia collegandosi al link: https://www.youtube.com/watch?v=3-K0ylpqPsI

La mattinata prenderà il via dalle ore 9 con i saluti istituzionali del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, Caterina Minutoli, viceprefetto vicario, Giorgio Zanni, presidente della Provincia e Daniele Cottafavi, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. A seguire si alterneranno interventi di diversi professionisti del settore per raccontare l’iter giudiziario e il percorso umano sotto ogni aspetto. Ad aprire la mattinata sarà Italo Rosati, comandante Polizia Locale di Reggio Emilia, Nicola Macarone Palmieri, direttore Dipartimento Emergenza urgenza Reggio Emilia, Eleonora Berti, responsabile pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, Andrea Rat giudice del tribunale di Reggio Emilia, Stefano Musolino viceprefetto aggiunto Prefettura di Reggio Emilia, Antonio Nini direttore medicina e gestione rischio clinico, Beatrice Bassi responsabile del settore conducenti Motorizzazione Civile, Stefano Mellini Ausl Reggio Emilia e Sebastiano Ruozi psicologo clinico, sarà inoltre l’occasione per ascoltare una testimonianza diretta di una persona coinvolta in un incidente stradale. L’evento è una è organizzato dal comando di Polizia locale del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con la Provincia e l’Ufficio scolastico provinciale.