Scossa di terremoto 2.7 a Campagnola Emilia

Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto alle 10:57:51, ora italiana, ad 1 km a sud di Campagnola Emilia nel reggiano. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato la scossa ad 8 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in tutta la Bassa, sia reggiana che modenese. Non si segnalano danni.