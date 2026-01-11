“Modellismo in Fiera” domenica 18 gennaio a Scandiano

Domenica 18 gennaio 2026, il Centro Fiere di Scandiano ospiterà la seconda edizione di “Modellismo in Fiera”, l’evento dedicato al modellismo, ai giocattoli di ieri e di oggi e al

collezionismo, rivolto ad appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età.

All’interno della manifestazione sarà possibile trovare giocattoli moderni e vintage, modellismo statico e dinamico, fermodellismo, carte collezionabili, fumetti, action figures,

videogames e retro-gaming, giochi da tavolo, oltre a Lego e mattoncini.

L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura va dalle 09:00 alle 18:00.

L’evento si svolgerà presso il Centro Fiere di Scandiano, in Piazza Prampolini 1, ed è completamente al coperto, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo.

I parcheggi sono gratuiti e nelle immediate vicinanze della struttura, è possibile mangiare direttamente in loco ed è consentito l’accesso ai cani.

Per chi desidera partecipare come espositore, sono previsti spazi espositivi nudi da 3×3 metri al costo di 60 euro (non é necessaria partita iva o tesserino da hobbista).

Per informazioni: 351 5873326 (WhatsApp) – marketing@vale20.

L’evento è organizzato dall’associazione senza scopo di lucro “La LudoSofia”.