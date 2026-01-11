domenica, 11 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamenti“Modellismo in Fiera” domenica 18 gennaio a Scandiano





“Modellismo in Fiera” domenica 18 gennaio a Scandiano

AppuntamentiScandiano
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Domenica 18 gennaio 2026, il Centro Fiere di Scandiano ospiterà la seconda edizione di “Modellismo in Fiera”, l’evento dedicato al modellismo, ai giocattoli di ieri e di oggi e al
collezionismo, rivolto ad appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età.

All’interno della manifestazione sarà possibile trovare giocattoli moderni e vintage, modellismo statico e dinamico, fermodellismo, carte collezionabili, fumetti, action figures,
videogames e retro-gaming, giochi da tavolo, oltre a Lego e mattoncini.

L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura va dalle 09:00 alle 18:00.

L’evento si svolgerà presso il Centro Fiere di Scandiano, in Piazza Prampolini 1, ed è completamente al coperto, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo.
I parcheggi sono gratuiti e nelle immediate vicinanze della struttura, è possibile mangiare direttamente in loco ed è consentito l’accesso ai cani.

Per chi desidera partecipare come espositore, sono previsti spazi espositivi nudi da 3×3 metri al costo di 60 euro (non é necessaria partita iva o tesserino da hobbista).
Per informazioni: 351 5873326 (WhatsApp) – marketing@vale20.

L’evento è organizzato dall’associazione senza scopo di lucro “La LudoSofia”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.