Cina, nel 2026 più consumi e maggiore apertura a investimenti esteri

Top news by Italpress
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2026 Il Ministero del Commercio della Cina intensificherà ulteriormente la promozione dei consumi e l’apertura economica, secondo quanto emerso nel corso di una conferenza nazionale.
Il sistema commerciale nazionale attuerà campagne per stimolare la spesa, promuoverà il marchio “Shop in China” e politiche di permuta dei beni di consumo.
La conferenza ha inoltre evidenziato l’importanza dei consumi digitali, verdi e legati alla salute, e il potenziale dei mercati emergenti.
Per attrarre investimenti esteri e rafforzare il marchio “Invest in China”, la Cina migliorerà l’apertura nel settore dei servizi, potenzierà la promozione degli investimenti, perfezionerà i servizi per le imprese straniere e si allineerà alle principali regole commerciali internazionali, potenzierà le zone pilota di libero scambio e il Porto di Libero Scambio di Hainan.

Foto Xinhua
