Chiusure notturne sul Raccordo di Casalecchio

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 14 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 15 GENNAIO
-sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni.
Di conseguenza, chi percorre la Tangenziale da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.
Inoltre, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Vignola e Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
- verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli;
- verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
- verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;
- verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto;
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 15 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 16 GENNAIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
Si precisa che la stazione di Bologna Casalecchio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
Di conseguenza, chi percorre la Tangenziale da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.
Inoltre, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Vignola e Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
- verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli;
- verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
- verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;
- verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto;
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.
Di conseguenza, saranno chiusi i rami di svincolo che da Milano e da Firenze immettono sul Raccordo Casalecchio, verso A14/Ancona.
In alternativa si consiglia:
- da Milano verso Casalecchio, immettersi sulla A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1;
- da Firenze verso Casalecchio, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, sulla A1, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var e la SS64 Porrettana;
- da Firenze verso Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, sulla A1, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 a Bologna San Lazzaro;
- da Firenze verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, sulla A1, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, la Tangenziale verso San Lazzaro/A14/A13 ed entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.