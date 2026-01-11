domenica, 11 Gennaio 2026
Auditorium Enzo Ferrari di Maranello: con il classico dell’operetta “La Vedova Allegra” martedì 13 gennaio prosegue la stagione 25/26

MaranelloTeatro
Con il classico dell’operetta La Vedova Allegra messo in scena dalla Compagnia Corrado Abbati martedì prossimo 13 gennaio prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Le musiche sono di Franz Lehàr, su libretto di Victor Léon e Leo Stein da un soggetto di Henri Meilhac.

La Vedova Allegra è senz’altro l’operetta più popolare e più amata in tutto il mondo ed è un capolavoro di genuina ispirazione dove i protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni. Un parapiglia che, come è naturale che sia in una operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo. Così, nel finale, tutti cantano la celeberrima marcetta È scabroso le donne studiar! in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa nuova edizione de La Vedova Allegra che si fa forte dell’innato senso teatrale e di quella narrativa dinamica che contraddistinguono gli spettacoli di Corrado Abbati, nonché di una colorata e attuale messinscena.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA (Biglietti da € 18 a € 16)

Auditorium Enzo Ferrari – Via Nazionale, 78Maranello (MO) Tel 0536 943010

E-mail auditoriumferrari@gmail.com –www.ater.emr.it

Inizio spettacolo ore 21

 

















