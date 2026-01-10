sabato, 10 Gennaio 2026
Terremoti, scossa 5.1 al largo della Costa Ionica della Calabria. Nessun danno

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
Terremoti, scossa 5.1 al largo della Costa Ionica della Calabria. Nessun danno

MILANO (ITALPRESS) – Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a largo della Calabria, poco prima delle 6,00 di questa mattina. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri. L’evento sismico, ben avvertito dalla popolazione tra Calabria Meridionale e Sicilia orientale, secondo la Protezione Civile non ha provocato danni. Nessuna richiesta di soccorso nè segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco.(ITALPRESS).

Foto Ipa Agency

















Red IP

