Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 11 gennaio 2026

Prevalenza di cielo sereno, con temporanei addensamenti nella mattinata e primo pomeriggio sul settore orientale con possibilità di deboli e brevi rovesci sulla Romagna, anche a carattere nevoso fino a quote di alta collina. Cielo velato nella sera.
Temperature pressoché stazionarie, con valori minimi prossimi a zero gradi, di poco inferiori sulle zone di pianura centro-orientali al di fuori dei centri urbani. Massime attorno a 7/8 gradi. Venti deboli in prevalenza nord-occidentali, tendenti a disporsi dai quadranti orientali lungo la costa nel pomeriggio, con rinforzi sul mare. Mare in temporaneo aumento fino a mosso durante il pomeriggio, in calo dalla sera.
(Arpae)