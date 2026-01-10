sabato, 10 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, domenica 11 gennaio 2026





Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 11 gennaio 2026

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Prevalenza di cielo sereno, con temporanei addensamenti nella mattinata e primo pomeriggio sul settore orientale con possibilità di deboli e brevi rovesci sulla Romagna, anche a carattere nevoso fino a quote di alta collina. Cielo velato nella sera.

Temperature pressoché stazionarie, con valori minimi prossimi a zero gradi, di poco inferiori sulle zone di pianura centro-orientali al di fuori dei centri urbani. Massime attorno a 7/8 gradi. Venti deboli in prevalenza nord-occidentali, tendenti a disporsi dai quadranti orientali lungo la costa nel pomeriggio, con rinforzi sul mare. Mare in temporaneo aumento fino a mosso durante il pomeriggio, in calo dalla sera.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.