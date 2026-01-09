Vandelli (Lega) – Capezzera (FI): “proposta per vietare fuochi e dispositivi pirotecnici nei locali al chiuso”

Rafforzare la sicurezza nei locali aperti al pubblico e prevenire situazioni di grave pericolo: è questo l’obiettivo dell’Ordine del Giorno presentato in Consiglio comunale a Sassuolo dai capigruppo Giuseppe Vandelli (Lega) e Davide Capezzera (Forza Italia).

Il documento impegna Sindaco e Giunta a modificare il Regolamento di Polizia Urbana introducendo un divieto esplicito dell’utilizzo di dispositivi pirotecnici, scintillanti o assimilabili all’interno di locali chiusi, quali discoteche, pub, sale da ballo e spazi per eventi.

La proposta nasce alla luce di recenti e tragici episodi verificatisi in contesti di intrattenimento al chiuso, che hanno dimostrato come l’uso di effetti pirotecnici possa costituire un serio rischio per l’incolumità delle persone, soprattutto in ambienti caratterizzati da elevata affluenza.

L’Ordine del Giorno prevede inoltre:

• la possibilità di deroghe solo in presenza di rigorosi presidi di sicurezza e con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco;

• l’estensione delle disposizioni anche ai circoli privati con affluenza assimilabile ai locali pubblici;

• l’introduzione di sanzioni e di campagne informative rivolte ai gestori.

«La sicurezza non può essere affidata al caso – dichiarano Vandelli e Capezzera –. È dovere dell’amministrazione comunale intervenire in modo preventivo, aggiornando i regolamenti per tutelare soprattutto i giovani e chi frequenta i locali».

L’iniziativa si inserisce in un percorso di attenzione concreta alla prevenzione e alla sicurezza urbana, con l’obiettivo di evitare tragedie e garantire momenti di svago in condizioni di piena tutela per tutti.