San Giovanni in Persiceto, chiusura al transito della SP 83 "Tangenziale di San Giovanni Persiceto" dal 12 al 31 gennaio

San Lazzaro di Savena e Castenaso, chiusura al transito delle SP 28 "Croce dell'Idice" e SP 31 "Colunga" dal 12 gennaio per lavori sulla rete elettrica

Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima, la strada provinciale SP 83 “Tangenziale di San Giovanni in Persiceto” verrà chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia dal Km 0,000 al Km 1,200 dal 12 al 31 gennaio 2026.

Per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete elettrica lungo le strade provinciali SP 28 “Croce Dell’Idice” e SP 31 “Colunga”, si rende necessaria l’interruzione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni, a partire da lunedì 12 gennaio e fino al termine dei lavori, previsto presumibilmente per venerdì 16 gennaio 2026: al Km 2+720 della SP 28 “Croce dell’Idice”, nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena; al Km 3+250 Della SP 31 “Colunga” nel territorio del Comune di Castenaso.

















