Confermato l’ergastolo per il medico bolognese accusato di aver ucciso moglie e suocera

La Corte d’Assise d’appello di Bologna, dopo una camera di consiglio durata quattro ore ha confermato la condanna all’ergastolo per l’oculista bolognese 66enne che in primo grado era stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise bolognese per gli omicidi della suocera Giulia Tateo e della moglie Isabella Linsalata, morte a distanza di 22 giorni nell’ottobre del 2021.

Le due donne, secondo la tesi accusatoria, sarebbero state uccise dal medico, in carcere dall’8 aprile 2023, con un mix di Sevoflurano, un anestetico, e Midazolam, una benzodiazepina. La Procura generale aveva chiesto alla Corte d’Assise d’appello la conferma della sentenza di primo grado.

Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni.

(Fonte: Dire)