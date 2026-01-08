Sicurezza, Piantedosi “Nel 2025 reati ridotti del 3,5%”

giovedì, 8 Gennaio 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Le statistiche sulla delittuosità nel 2025 fanno registrare una generalizzata riduzione dei reati del 3,5%: le violenze sessuali calano del 7,5%, i maltrattamenti in famiglia dell’8%, le lesioni del 4%, i furti del 6%, le rapine del 4,5%, le estorsioni del 5%, lo sfruttamento della prostituzione del 9%”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il Question Time in Senato.

“Questo Governo non solo sta ottenendo incoraggianti risultati sul fronte della sicurezza, ma ha drasticamente ridotto gli sbarchi, ha aumentato del 12% ogni anno i rimpatri che oggi sfiorano i 7.000 annui complessivi. Ritengo che ci sia sicuramente ancora tanto da fare – anche un singolo episodio delittuoso tocca le nostre coscienze e ci impegna a fare ancora di più e meglio – ma le politiche di questo esecutivo manifestano segnali di efficacia e mi ritengo motivato a proseguire con ulteriori prossime iniziative”.

