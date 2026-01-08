“Sciroppo di Teatro”, la rassegna per i più piccoli torna a Guastalla e Novellara

Torna nel 2026 l’appuntamento con “Sciroppo di Teatro”, la rassegna teatrale dedicata a bambini e bambine dai 3 anni in su e alle loro famiglie, promossa dal Centro per le Famiglie Bassa Reggiana in collaborazione con la Fondazione Ater e la Regione Emilia Romagna. Presentata come “la medicina eccezionale per potersi emozionare” e “curare tutta la famiglia”, l’iniziativa propone un calendario di sei spettacoli in scena tra il Teatro Ruggeri di Guastalla e il Teatro Tagliavini di Novellara.

COME OTTENERE LA RIDUZIONE SUL PREZZO DEL BIGLIETTO

Le famiglie interessate potranno ritirare il Voucher per la riduzione sul prezzo del biglietto presso il Centro per le Famiglie Bassa Reggiana, in Via Mascagni 13 a Novellara.

La prossima data per il ritiro dei voucher è sabato 10 gennaio 2026 dalle 9:00 alle 12:00

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 335.1415137 o scrivere a centrofamiglie@asbr.it.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI 2026

La rassegna si articola in sei appuntamenti pomeridiani, tutti con inizio alle ore 16:30, distribuiti tra i due comuni della Bassa Reggiana.

Guastalla – Teatro Ruggeri

Gli spettacoli in cartellone a Guastalla sono rivolti ad un pubblico dai 4 anni in su:

18 gennaio 2026: “Gli stivali di Amanda”

“Gli stivali di Amanda” 8 febbraio 2026: “Ali Babà e i 40 ladroni”

“Ali Babà e i 40 ladroni” 22 febbraio 2026: “Giacomo Sparviero – Il destino di un pirata”

Novellara – Teatro Tagliavini

Il Teatro Tagliavini di Novellara ospiterà i seguenti titoli:

11 gennaio 2026: “Cinerentola” (dai 6 anni in su)

“Cinerentola” (dai 6 anni in su) 1 febbraio 2026: “Balloon adventures” (dai 4 anni in su)

“Balloon adventures” (dai 4 anni in su) 8 marzo 2026: “I musicanti di Brema” (dai 3 anni in su)

Un’occasione imperdibile per vivere la magia del teatro in famiglia, offrendo ai più piccoli momenti di emozione e crescita culturale.

INFO: Centro per le Famiglie Bassa Reggiana Via Mascagni 13, Novellara (RE) Tel: 335.1415137 Email: centrofamiglie@asbr.it