Reggio Emilia, nuovi orari/giorni di apertura per alcuni punti cittadini della rete “Digitale facile”

Dopo le festività natalizie i Punti “Digitale facile”, pensati per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, riaprono con alcune modifiche a orari e giorni di apertura.

Gli sportelli presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, il centro sociale Gattaglio e all’interno della Casa di quartiere al Villaggio Stranieri iniziano il nuovo anno con alcune modifiche per quanto riguarda orari e giorni di ricevimento. All’interno dello sportello Urp il Punto Digitale facile non cambia i giorni di apertura bensì gli orari: martedì, mercoledì e giovedì si accede dalle 9 alle 12.30. Lo sportello collocato all’interno del Centro sociale Gattaglio, invece, modifica la giornata aprendo il venerdì mattina dalle 8 alle 13. Infine, lo sportello presso la Casa di quartiere al Villaggio stranieri osserva un giorno di chiusura il mercoledì, mentre restano invariati gli altri orari il lunedì, giovedì e venerdì con accesso dalle ore 10 alle 12.30.

Nei punti Digitale facile vengono erogati diversi servizi a carattere formativo e informativo grazie alla presenza di operatori facilitatori digitali con competenze avanzate. I servizi offerti dagli sportelli comprendono la formazione e l’assistenza personalizzata individuale, erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati.

La formazione online, anche in modalità di autoapprendimento, avviene attraverso l’accesso ai materiali presenti nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc, promuovendo anche percorsi personalizzati.

Infine, la formazione in gruppi si svolge attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni ed esercitazioni, nella risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti. Fra le competenze trasmesse dallo sportello a titolo di esempio ci sono il supporto alla richiesta online di cittadinanza, richiesta o aggiornamento on-line permesso di soggiorno, utilizzo e operazioni sul portale o all’App dell’Agenzia delle Entrate, utilizzo e operazioni su portale o sull’App Inps, iscrizione dei figli agli istituti scolastici, risoluzione di problemi online per utenze, risoluzione di problemi digitali (come mail, cloud, account), elementi base di utilizzo delle piattaforme social, attivazione e manutenzione account Spid, autenticazione tramite Spid, utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico (per consultare referti, ricette, deleghe), App Io, accesso e basi App MyInps, pagamenti Pa, autenticazione tramite Ce.

É possibile accedere ai Punti Digitale Facile solo su appuntamento telefonando al Punto Digitale Facile di via Farini 2/1 al numero 0522 585553 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; online sul sito https://affluences.com/digitale-facile-reggio-nellemilia ; tramite la app mobile Affluences , oppure contattando il call center regionale 800141147.

Lo sportello “Digitale facile” è il progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro, Impact Hub Reggio Emilia alcuni centri sociali cittadini e altri enti del Terzo Settore nell’ambito del progetto regionale Digitale Facile Emilia-Romagna finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per alfabetizzare i cittadini all’uso delle nuove tecnologie facilitandoli nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali pubblici e privati.