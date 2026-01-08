giovedì, 8 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeIn evidenzaIl Viaggio della Fiamma Olimpica ha toccato Sassuolo





Il Viaggio della Fiamma Olimpica ha toccato Sassuolo

In evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Prosegue il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 in Emilia-Romagna.
Dopo la tappa di ieri, conclusa a Ferrara, oggi il viaggio continua con la sua trentaduesima giornata.

La tappa, partita da Maranello, ha poi toccato Fiorano e poi Sassuolo. Un passaggio breve ma capace di lasciare un’emozione forte in tutta la città: la Fiamma Olimpica, simbolo che parla di sport, passione e rispetto, ha infatti unito persone di tutte le età.

Il viaggio odierno prosegue per Modena e Reggio Emilia per concludersi a Parma, dove dalle 17.00, in Piazza Garibaldi si terrà un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica e intrattenimento.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.