Il musical Hèros della compagnia H.O.T. Minds torna in scena al De André di Casalgrande

La compagnia sassolese H.O.T. Minds torna in scena al Teatro De André di Casalgrande, sabato 24 gennaio alle ore 21:00 e domenica 25 gennaio alle ore 17:00, per l’ultima volta con lo spettacolo musicale HÈROS️. Un’emozionante produzione che vi trasporterà tra i miti e la magia dell’antica Grecia, grazie a musiche eseguite dal vivo e a canzoni inedite.

HÈROS è un avvincente racconto di eroismo, coraggio e amore. Ercole, semidio dalla forza sovrumana, viene sottratto dall’Olimpo da Ade, malvagio dio degli inferi, e cresce sulla Terra come un comune mortale. Grazie all’aiuto del satiro Filottete e all’amore di Megara, Ercole affronta un viaggio epico per dimostrare il suo valore e conquistare un posto tra gli dei. Riuscirà a superare le sfide mitologiche e scoprire cosa significa davvero essere un eroe?

Biglietti acquistabili presso la biglietteria del teatro o su vivaticket.