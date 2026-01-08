Economia di prossimità: sostegno a commercio, artigianato e servizi locali nei territori della Città metropolitana

La Città metropolitana di Bologna ha stanziato 90.000 euro per l’edizione 2025 dell’Avviso pubblico per la promozione dell’economia di prossimità, a supporto di programmi di intervento da realizzare nei comuni del territorio.

I contributi, pari a 30.000 euro per ciascun beneficiario, sono stati assegnati a:

Comune di Budrio

Comune di San Giorgio di Piano

Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.

Giunto alla sua quarta edizione, l’avviso si conferma uno strumento strategico della Città metropolitana per il sostegno e lo sviluppo dell’economia di prossimità, contribuendo in modo determinante alla vivibilità dei centri urbani, al rafforzamento del tessuto sociale e alla resilienza dei territori, e favorendo modelli di sviluppo più inclusivi e sostenibili.

Sintesi dei progetti finanziati

Comune di Budrio

Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare l’identità e la vitalità del centro storico attraverso una serie coordinata di interventi: ricognizione degli spazi commerciali sfitti, attivazione di un brand territoriale, valorizzazione dei saperi artigiani tramite storytelling e iniziative educative, fidelizzazione dei cittadini con azioni come “Uno scontrino per la scuola” e un programma mensile di eventi gratuiti. Particolare attenzione è riservata al lavoro in rete tra amministrazione, operatori economici e realtà culturali locali.

Comune di San Giorgio di Piano

Il Comune punta a consolidare l’attrattività del centro storico, sia dal punto di vista commerciale che culturale, con interventi mirati in tutte le stagioni dell’anno. Le azioni comprendono il rafforzamento degli eventi esistenti, l’introduzione di micro-iniziative collaborative e l’avvio di uno studio sistematico sull’accessibilità pedonale e ciclabile, con mappatura puntuale delle barriere architettoniche lungo l’asse commerciale urbano.

Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese

Il progetto valorizza il ruolo dei piccoli produttori locali, dell’artigianato e del turismo sostenibile, attraverso una mappatura partecipata, l’attivazione di un servizio logistico per consegne a domicilio e spedizioni (in collaborazione con una cooperativa sociale), la realizzazione di strumenti di comunicazione e l’apertura di temporary store stagionali. È prevista anche la partecipazione a fiere e mercati locali.

I tre programmi selezionati si configurano come strumenti coerenti con le strategie di sviluppo economico della Città metropolitana favorendo l’integrazione tra politiche economiche, culturali e territoriali e contribuendo alla qualificazione dei servizi di prossimità nelle aree urbane e periurbane.

“L’economia di prossimità rappresenta un presidio fondamentale per la coesione sociale e per la qualità della vita nei nostri territori – ha dichiarato Paolo Crescimbeni, Consigliere metropolitano delegato al Commercio e alle Attività produttive -. Anche nel 2025 abbiamo voluto sostenere progettualità che rafforzano la collaborazione tra attori pubblici e privati, valorizzano il commercio di vicinato, promuovono l’innovazione nei servizi e rilanciano i centri storici come luoghi vitali e attrattivi.”