A Guastalla arriva “Safety Day” con il simulatore di impatto per proteggere i più piccoli in auto

Non solo teoria, ma una vera e propria esperienza pratica per imparare a proteggere la vita dei più piccoli. Domenica 18 gennaio 2026, Guastalla diventerà il polo emiliano della sicurezza infantile grazie a “Safety Day. La sicurezza dei bambini da 0 a 12 anni”, un evento formativo gratuito nato dalla sinergia tra CYBEX, azienda leader nel settore dei sistemi di ritenuta, il punto vendita Io Bimbo e la sezione guastallese della Croce Rossa Italiana. Con il patrocinio dei Comuni di Guastalla, Gualtieri e Luzzara.

VEDERE PER CREDERE: IL SIMULATORE DI COLLISIONE

Il cuore dell’evento sarà il Simulatore di Collisione Auto CYBEX. Si tratta di una struttura tecnologica d’avanguardia che riproduce un impatto frontale controllato (a circa 15 km/h). L’obiettivo non è spaventare, ma mostrare concretamente cosa accade al corpo di un bambino se il seggiolino non è installato correttamente o se le cinture sono allacciate male. Un’esperienza tangibile che punta a sfatare i troppi malintesi che ancora oggi mettono a rischio la sicurezza stradale dei minori e a sensibilizzazione sulle tematiche relative alla sicurezza auto per i bambini. Grazie agli esperti Cybex, verrà mostrato come installare correttamente il seggiolino e come allacciare correttamente il bambino. Inoltre, si potranno scoprire le manovre di disostruzione grazie ai volontari della Croce Rossa e saranno forniti consigli da un medico esperto.

IL PROGRAMMA DELLA MATTINATA

L’evento si terrà presso la Sede della Croce Rossa Italiana di Guastalla (Via Salvador Allende, 4):

Ore 10:30 – 12:30 : corso sicurezza con esperti di Cybex e della Croce Rossa Italiana, insieme ad un medico specializzato. Saranno illustrate le manovre di disostruzione pediatrica e forniti consigli fondamentali per la gestione delle emergenze.

: con esperti di Cybex e della Croce Rossa Italiana, insieme ad un medico specializzato. Saranno illustrate le manovre di disostruzione pediatrica e forniti consigli fondamentali per la gestione delle emergenze. Dalle ore 12:30: la mattinata proseguirà con un esclusivo Safety Lunch.

ESPERTI A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

Durante il Safety Lunch, i genitori potranno confrontarsi direttamente con gli specialisti CYBEX. Sarà possibile analizzare i dettagli tecnici dei vari modelli di seggiolini, capire come scegliere quello ideale in base all’età e al peso del bambino e ricevere assistenza personalizzata per il corretto montaggio in auto.

COME PARTECIPARE

L’evento è totalmente gratuito, ma per garantire la qualità della formazione la registrazione è caldamente consigliata.

Info: punto vendita Io Bimbo Guastalla, via Cisa ligure 28/A, tel. 0522 824853