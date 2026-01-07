Scuola modenese: al via le iscrizioni all’infanzia

Sono 1.261 le famiglie residenti a Modena con bambini e bambine che compiono tre anni nel 2026 che stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni del Settore Istruzione e Sport del Comune di Modena con tutte le informazioni utili per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia pubbliche e convenzionate per l’anno scolastico 2026/2027.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 8 di martedì 13 gennaio alle ore 20 di sabato 14 febbraio 2026, esclusivamente online sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia-a-s-2026-2027.

Anche quest’anno, il Centro unico di iscrizione, uno degli elementi qualificanti del sistema educativo Zerosei modenese, consentirà alle famiglie di accedere in modo unitario all’intera offerta cittadina delle scuole dell’infanzia. Il Centro unico permette, infatti, di presentare un’unica domanda valida per le scuole comunali, statali, della Fondazione Cresciamo, per le scuole appaltate, convenzionate e aderenti alla Federazione italiana scuole materne (Fism), garantendo un accesso più semplice e trasparente al sistema integrato dell’offerta educativa. Una scelta che risponde alle Linee pedagogiche nazionali per il sistema Zerosei, che affidano ai Comuni il compito di coordinare la programmazione territoriale dei servizi educativi, i criteri di ammissione e la gestione delle liste di attesa, con l’obiettivo di evitare esclusioni e favorire pari opportunità educative.

Comune di Modena e istituzioni scolastiche condividono infatti il principio secondo cui le scuole dell’infanzia devono essere equilibrate nella loro composizione socioeconomica e culturale, così da favorire l’inclusione e garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini le stesse opportunità di crescita, apprendimento e socializzazione fin dalla prima infanzia.

Possono presentare domanda di iscrizione i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2026 (nati del 2023), residenti nel Comune di Modena con almeno un genitore o tutore, oltre ai bambini di quattro e cinque anni. Le domande dei non residenti saranno prese in considerazione solo dopo l’esaurimento delle graduatorie delle famiglie residenti. È possibile anche l’iscrizione per i bambini e le bambine nati da gennaio ad aprile 2024 (anticipatari), che potranno essere ammessi in corso di anno scolastico solo dopo l’esaurimento di tutte le graduatorie dei nati nell’anno 2023.

Nel periodo di apertura delle iscrizioni, le famiglie avranno l’opportunità di conoscere più da vicino le strutture e i progetti educativi attraverso i numerosi open day organizzati dalle singole scuole. Il calendario completo, con date, orari e modalità di accesso, è già consultabile sul sito dedicato www.openzerosei.comune.modena.it, dove sono disponibili anche schede informative e materiali di presentazione di tutte le scuole dell’infanzia del territorio.

LA GUIDA PER LE FAMIGLIE

Possono presentare domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia del Comune di Modena per l’anno scolastico 2026/2027 i bambini e le bambine che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2026 (nati nel 2023), residenti – unitamente ad almeno un genitore o tutore – nel Comune di Modena o con procedimento di iscrizione anagrafica già avviato. È inoltre possibile presentare domanda anche per bambini di quattro e cinque anni (nati nel 2022 e 2021), secondo le stesse modalità previste per il primo anno di frequenza.

Le domande delle famiglie non residenti nel Comune di Modena verranno prese in considerazione solo dopo l’esaurimento delle graduatorie delle famiglie residenti, sia per le domande presentate nei termini sia per quelle fuori termine. Possono inoltre essere accolte, esclusivamente in corso d’anno e a determinate condizioni, domande di bambini nati da gennaio ad aprile 2024, che potranno essere ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei nati nel 2023, compatibilmente con la disponibilità dei posti e previa valutazione pedagogica e didattica delle strutture.

L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16 (comprensivo della mensa), con possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile anche richiedere il prolungamento orario, di norma fino alle 18.

Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente online, dalle ore 8 del 13 gennaio alle ore 20 del 14 febbraio 2026, utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns, compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Modena www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia-a-s-2026-2027. Si precisa che l’ordine cronologico di invio della domanda non incide sull’ammissione dei bambini alle scuole.

In fase di compilazione, i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a sei scuole: due comunali o della Fondazione Cresciamo, due statali e due tra scuole convenzionate, appaltate o Fism. Per i bambini nati nel 2023, per ciascuna scuola viene elaborata una graduatoria in ordine decrescente sulla base del punteggio assegnato. In caso di parità di punteggio viene data priorità al bambino di età maggiore; qualora la parità persista, si procede tramite sorteggio.

I bambini vengono ammessi fino al completamento dei posti disponibili. In caso di assegnazione a una delle scuole indicate in domanda, il richiedente viene automaticamente escluso dalle graduatorie delle altre scelte espresse. Ogni scuola dispone inoltre di una lista di attesa, distinta tra domande presentate nei termini e fuori termine, dalla quale si attinge per eventuali posti che si rendessero disponibili successivamente.

Nel periodo di apertura delle iscrizioni, le famiglie con bambini già frequentanti una scuola dell’infanzia possono presentare anche domanda di trasferimento ad altra struttura per l’anno scolastico successivo. Le domande di trasferimento concorrono ai posti disponibili al pari delle nuove domande di iscrizione.

Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate indicativamente entro il mese di aprile 2026. La propria posizione in graduatoria sarà visibile accedendo, con le proprie credenziali Spid/Cie/Cns, alla sezione “Pratiche” dell’“Area personale” del sito www.comune.modena.it.

Per accompagnare le famiglie nella scelta e nella presentazione della domanda, il Comune di Modena mette inoltre a disposizione sportelli informativi, assistenza telefonica e supporto alla compilazione online, confermando l’attenzione verso un sistema educativo accessibile, inclusivo e orientato alla qualità.

In particolare, è possibile fissare un appuntamento in ufficio tramite l’agenda digitale online (sempre dal sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione). In alternativa, è anche possibile inviare una email a scuole.infanzia@comune.modena.it, o telefonare il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00 ai seguenti numeri: 059/2032775 – 2032771.

In città sono disponibili luoghi con postazioni internet dedicate, alcuni anche con personale che può assistere i genitori nella fase di iscrizione online ai nidi d’infanzia, alle scuole d’infanzia, alle classi prime delle scuole primarie e secondarie (elementari, medie e superiori), al servizio di ristorazione delle scuole primarie, al servizio di prescuola nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie statali, alla presentazione dell’Isee e, infine, nella registrazione per ottenere le credenziali SPID. Per accedere ai servizi di seguito elencati è sempre necessario fissare un appuntamento. Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.comune.modena.it/argomenti/istruzione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online/.

ISCRIZIONI ANCHE A PRIMARIE E SECONDARIE

Attraverso la Piattaforma unica del ministero dell’Istruzione e del Merito (www.unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), da martedì 13 gennaio a sabato 14 febbraio 2026 è possibile presentare la domanda di iscrizione anche alle prime classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2026/2027. Anche in questo caso le iscrizioni si effettuano esclusivamente online, utilizzando le credenziali Spid, Cie, Cns o eIDAS, secondo le modalità stabilite a livello nazionale.

I genitori dei bimbi che devono iniziare scuole primarie e secondarie di primo grado, residenti nel territorio comunale, sono stati informati dal Comune di Modena sulle modalità e sulle tempistiche delle iscrizioni. Inoltre, attraverso le pagine dedicate sul sito www.comune.modena.it/argomenti/istruzione/ , collegandosi allo stradario del Comune di Modena, e inserendo il proprio indirizzo di residenza, è possibile individuare lo stradario di assegnazione. Disponibili, inoltre, i calendari degli Open day delle scuole.

Per ogni alunno o alunna può essere presentata una sola domanda di iscrizione, indicando tuttavia fino a due scuole alternative nel caso in cui l’istituto prescelto non disponga di posti disponibili per l’anno scolastico 2026/2027. La Piattaforma Unica consente di seguire in tempo reale l’iter della domanda, inviando notifiche sullo stato di avanzamento sia tramite posta elettronica sia attraverso l’app IO. Sul portale ministeriale “Scuola in Chiaro”, all’indirizzo www.cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola è inoltre possibile consultare le schede dettagliate di ciascun istituto scolastico e reperire il codice meccanografico necessario per la compilazione della domanda.

Come indicato nelle apposite pagine dedicate, sul sito www.comune.modena.it/argomenti/istruzione, a supporto delle famiglie, sul territorio comunale sono attivi diversi sportelli con postazioni internet e personale dedicato, disponibili a fornire assistenza sia per l’accesso ai servizi digitali sia per la compilazione delle domande di iscrizione online.