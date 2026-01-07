mercoledì, 7 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeEconomiaRegistro imprese storiche: salgono a 41 le realtà parmensi





Registro imprese storiche: salgono a 41 le realtà parmensi

EconomiaParma
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Salgono a 41 le realtà parmensi iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, l’archivio nazionale istituito da Unioncamere  per valorizzare le aziende che hanno superato il secolo di ininterrotta attività.

Alle quaranta eccellenze già presenti nel Registro, infatti, si è aggiunta l’Antica tabaccheria cartoleria Zuffardi di Seletti Alberto, storica realtà avviata come tabaccheria (una delle più antiche d’Italia) a Fornovo di Taro nel 1806, da sempre punto d’incontro per i residenti e ora particolarmente ricca di offerte che riguardano i giochi di società e per la prima infanzia.

“Il riconoscimento di Unioncamere – sottolinea il Vicepresidente della Camera di commercio dell’Emilia, l’imprenditore parmense Vittorio Dall’Aglio – celebra proprio realtà come questa, che in decenni di attività si sono rivelate motore di sviluppo per le comunità locali e che, generazione dopo generazione, hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, contribuendo in modo determinante a segnare la storia economica del Paese”.

“Nell’esprimere le più vive congratulazioni all’esercizio fornovese per il prestigioso riconoscimento ottenuto – conclude Dall’Aglio – è importante ricordare che il Registro delle Imprese Storiche non è solo un archivio, ma un tributo a chi, con un’attività ininterrotta, ha saputo superare le sfide del tempo, mantenendo viva l’identità economica e sociale dei nostri territori”.

Tutte le imprese iscritte sono consultabili sul portale istituzionale di Unioncamere all’indirizzo: www.unioncamere.gov.it.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.