Registro imprese storiche: salgono a 41 le realtà parmensi

Salgono a 41 le realtà parmensi iscritte nel Registro delle Imprese Storiche Italiane, l’archivio nazionale istituito da Unioncamere per valorizzare le aziende che hanno superato il secolo di ininterrotta attività.

Alle quaranta eccellenze già presenti nel Registro, infatti, si è aggiunta l’Antica tabaccheria cartoleria Zuffardi di Seletti Alberto, storica realtà avviata come tabaccheria (una delle più antiche d’Italia) a Fornovo di Taro nel 1806, da sempre punto d’incontro per i residenti e ora particolarmente ricca di offerte che riguardano i giochi di società e per la prima infanzia.

“Il riconoscimento di Unioncamere – sottolinea il Vicepresidente della Camera di commercio dell’Emilia, l’imprenditore parmense Vittorio Dall’Aglio – celebra proprio realtà come questa, che in decenni di attività si sono rivelate motore di sviluppo per le comunità locali e che, generazione dopo generazione, hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, contribuendo in modo determinante a segnare la storia economica del Paese”.

“Nell’esprimere le più vive congratulazioni all’esercizio fornovese per il prestigioso riconoscimento ottenuto – conclude Dall’Aglio – è importante ricordare che il Registro delle Imprese Storiche non è solo un archivio, ma un tributo a chi, con un’attività ininterrotta, ha saputo superare le sfide del tempo, mantenendo viva l’identità economica e sociale dei nostri territori”.

Tutte le imprese iscritte sono consultabili sul portale istituzionale di Unioncamere all’indirizzo: www.unioncamere.gov.it.