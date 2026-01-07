“Il Nuotatore di Auschwitz”: previsto al Ruggeri di Guastalla il 10 gennaio, è rimandato al 16 marzo 2026

Si informa che lo spettacolo teatrale dedicato alla figura di Alfred Nakache, inizialmente previsto al Teatro Ruggeri di Guastalla per il prossimo 10 gennaio, è stato posticipato. La nuova data della rappresentazione è fissata per lunedì 16 marzo 2026.
Lo spettacolo porta in scena l’incredibile vicenda umana e sportiva di Alfred Nakache, il nuotatore francese di origine ebraica che, prima di diventare il detenuto numero 172763 ad Auschwitz, era stato un primatista mondiale.
INFO E BIGLIETTI
I biglietti o prenotati per la data del 10 gennaio resteranno validi per la nuova data del 16 marzo 2026. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biglietteria del teatro: telefono: 0522 839761 / 0522 839756, email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it