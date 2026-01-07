Carenza organico Vigili del fuoco a Sassuolo e in provincia di Modena: Vaccari (Pd) interroga il ministro Piantedosi

“A fronte del pensionamento di circa tremila Vigili del fuoco, c’è il rischio concreto che la provincia di Modena perda il 20% del proprio organico: dato che, unito alla carenza cronica di mezzi e alle criticità legate alla sicurezza del personale, rappresenta una minaccia reale per la tutela dei cittadini, delle imprese e del territorio”: così il deputato modenese del Partito Democratico Stefano Vaccari, che in merito alla vicenda ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno.

“Si tratta di una situazione grave – continua il deputato – che non può essere ignorata né minimizzata, anche considerato che nel 2026 andranno in pensione 10 Vigili del fuoco che hanno raggiunto i 60 anni e tenuto conto che le eventuali nuove reclute dovranno trovare alloggi che spesso non sono reperibili”.

“Si sono levate voci preoccupate dal sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e dai colleghi dei Comuni del Distretto ceramico, un’area ad alta densità produttiva e abitativa che non può permettersi alcuna riduzione della capacità di intervento nelle emergenze. Qualsiasi ipotesi di indebolimento del servizio sarebbe irresponsabile. La sicurezza è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni nazionali, dunque domando al ministro Piantedosi quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare una vera e propria emergenza di un comparto fondamentale, e se non ritenga opportuno adottare una programmazione intesa a garantire adeguate dotazioni di personale per il distaccamento di Sassuolo”.