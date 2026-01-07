mercoledì, 7 Gennaio 2026
Carenza organico Vigili del fuoco a Sassuolo e in provincia di Modena: Vaccari (Pd) interroga il ministro Piantedosi

In evidenzaModenaSassuolo
Tempo di lettura 1 min.

Una nota del deputato modenese del Partito Democratico Stefano Vaccari: “Tutelare un territorio ad alta densità produttiva e abitativa come quello provinciale è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Il Governo intervenga su una situazione davvero grave”

“A fronte del pensionamento di circa tremila Vigili del fuoco, c’è il rischio concreto che la provincia di Modena perda il 20% del proprio organico: dato che, unito alla carenza cronica di mezzi e alle criticità legate alla sicurezza del personale, rappresenta una minaccia reale per la tutela dei cittadini, delle imprese e del territorio”: così il deputato modenese del Partito Democratico Stefano Vaccari, che in merito alla vicenda ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno.

“Si tratta di una situazione grave – continua il deputato – che non può essere ignorata né minimizzata, anche considerato che nel 2026 andranno in pensione 10 Vigili del fuoco  che hanno raggiunto i 60 anni e tenuto conto che le eventuali nuove reclute  dovranno trovare alloggi che spesso non sono reperibili”.

“Si sono levate voci preoccupate dal sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e dai colleghi dei Comuni del Distretto ceramico, un’area ad alta densità produttiva e abitativa che  non può permettersi alcuna riduzione della capacità di intervento nelle emergenze. Qualsiasi ipotesi di indebolimento del servizio sarebbe irresponsabile. La sicurezza è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni nazionali, dunque domando al ministro Piantedosi quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare una vera e propria emergenza di un comparto fondamentale, e se non ritenga opportuno adottare una programmazione intesa a garantire adeguate dotazioni di personale per il distaccamento di Sassuolo”.

 

 

















Redazione 1

