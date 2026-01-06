martedì, 6 Gennaio 2026
Live tribute ‘Elvis – The King Is Back’, l’8 gennaio al Teatro Duse di Bologna

Un emozionante tributo a Elvis Presley, con Phil Proietti a incarnare con straordinaria fedeltà la voce e la presenza scenica della leggenda del Rock’ n’ Roll.  Si intitola ‘Elvis – The King Is Back’, lo spettacolo che andrà in scena giovedì 8 gennaio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna.

Lo show, calato in un’ambientazione che riporta il pubblico direttamente agli anni d’oro di Elvis, ripercorre i momenti più iconici della carriera dell’artista, dai primi successi fino ai concerti iconici, che hanno segnato la storia della musica. Ogni dettaglio, dalle scenografie ai costumi, è studiato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva che farà rivivere essenza, ritmo e fascino di un mito intramontabile.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

















