Con i Vigili del Fuoco e la Polizia Penitenziaria l’Epifania è più dolce per i bambini della Pediatria

Al Policlinico di Modena anche quest’anno è arrivata la visita della Befana nel giorno del 6 gennaio, stavolta accompagnata dalla neve. Anzi, sono state ben due le “vecchiette” ad arrivare nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica. La prima è stata accompagnata dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Modena: assieme alla Befana è arrivato anche un piccolo camioncino carico di album da colorare e pennarelli, che ha attraversato anche l’accettazione pediatrica adiacente al Pronto Soccorso del Policlinico.

Successivamente, è arrivata anche la delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia Penitenziaria, sezione di Castelfranco Emilia. Con il gruppo, guidato dal Presidente Massimo Frascà, era presente anche il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano e il Comandante della Casa circondariale di Modena Dirigente Massimo Bertini. Sono state portate ai bambini ricoverati in Pediatria delle calze con i dolciumi e dei regali, inoltre è stato consegnato un bonifico di 800 euro, frutto di una raccolta di offerte libere in occasione della rappresentazione di “Questi fantasmi” di Edoardo De Filippo andata in scena lo scorso 29 novembre al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia a opera della Compagnia Teatrale “Anna Di Stasio”, presente anch’essa stamani al Policlinico con una propria delegazione, assieme all’Associazione Culturale “Mo… si recita” e al Comune.

Le delegazioni sono state accolte dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri e dal responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica, dottor Giovanni Palazzi, insieme ad altri medici e operatori sanitari del blocco pediatrico.