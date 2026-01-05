lunedì, 5 Gennaio 2026
Comune di Sassuolo
Rotary Club Reggio Emilia celebra il Tricolore con un incontro su Camillo Prampolini

AppuntamentiReggio Emilia
In occasione delle celebrazioni per il 229° anniversario della nascita della Bandiera Tricolore, il Rotary Club Reggio Emilia promuove l’incontro “Evangelismo e attualità di Camillo Prampolini”, in programma giovedì 8 gennaio alle ore 18.30 presso la Sala Tricolore.

L’evento è dedicato alla figura di Camillo Prampolini, protagonista centrale della storia politica e sociale reggiana e nazionale, intellettuale e riformatore capace di coniugare impegno civile, pensiero socialista e attenzione concreta alle condizioni delle classi popolari. Un’occasione per rileggere la sua eredità alla luce delle sfide del presente.

Interverranno l’Onorevole Mauro Del Bue, storico e direttore del quotidiano online La Giustizia, e il professor Mirco Carrattieri, docente incaricato di Storia contemporanea presso l’Università di Bergamo, che offriranno uno sguardo storico e critico sull’attualità del pensiero prampoliniano e sul suo ruolo nella costruzione della coscienza democratica italiana.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni cittadine dedicate al Tricolore, riaffermando il valore della memoria storica come strumento di lettura del presente.

