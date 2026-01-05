lunedì, 5 Gennaio 2026
Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 6 gennaio 2026

Cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni che nella prima parte della giornata dalla costa si spingeranno fino alla provincia di Reggio Emilia, assumendo carattere nevoso fino a quote di pianura. Attenuazione nel pomeriggio seguita da esaurimento dei fenomeni in serata, i quali interesseranno il settore costiero meridionale con deboli nevicate a quote collinari e acqua mista e neve in pianura.

Temperature pressoché stazionarie, con le minime comprese tra -1 grado del piacentino e 2 gradi della costa; massime comprese tra 2 e 4 gradi. Venti deboli-moderati settentrionali con rinforzi da nord-est lungo le aree costiere e sui crinali appenninici. Mare da mosso a molto mosso.

(Arpae)

















