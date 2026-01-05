lunedì, 5 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
Nuove modalità di accesso agli sportelli CUP e SAUB del Distretto di Scandiano, in vigore da oggi, 5 gennaio 2026

CronacaSanitàScandiano
Tempo di lettura 1 min.
Nuove modalità di agli sportelli CUP e SAUB del Distretto di Scandiano in vigore da lunedì 5 gennaio 2026.

Sportelli CUP -SAUB SCANDIANO Via Vallisneri 41, (piano terra)

  • Dal Lunedì al Venerdì dalle 07:40 alle 13:30
  • Sabato dalle 08:00 alle 12:00

Si accede, sia per CUP che per SAUB, senza appuntamento; per evitare la fila è possibile prenotare con il servizio ZeroCoda https://auslre.zerocoda.it

 

Sportelli POLIAMBULATORI OSPEDALE SCANDIANO 1° piano

  • Dal Lunedì al Giovedì dalle 07:30 alle 17:30
  • Venerdì dalle 07:30 alle 13:30

Solo prenotazioni CUP, no SAUB.

 

Sportelli CUP – SAUB RUBIERA, Casa della Comunità, piano terra, Via De Gasperi 1 – Rubiera

  • Mercoledì dalle 07:40 alle 13:30
  • Sabato dalle 8.00 alle 12.00

L’ampliamento della fascia oraria di apertura degli sportelli e la possibilità di accedere a CUP e SAUB senza appuntamento, con la possibilità però di evitare la fila prenotando con il servizio Zerocoda, vanno incontro alle esigenze dei cittadini, con una maggiore flessibilità di accesso.

 

Info SAUB: è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 7:40 alle 9:30 il numero 0522- 850203 per informazioni sulle pratiche SAUB.

E’ possibile PRENOTARE ESAMI E VISITE tramite FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), nelle farmacie che aderiscono, dal proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra (se attivo il servizio), tramite CUPWEB www.cupweb.it, su App ER Salute, tramite telefono CUPTEL (0522-391522 da lunedì a venerdì 8.30 – 13.00, per libera professione 0522-338977).

Per DISDIRE una prenotazione 800-011-328 (segreteria attiva H24), sul sito www.cupweb.it, tramite App ER Salute o allo sportello CUP

















Redazione 1

