L’AVAP di Maranello accompagna la Befana in visita alla Pediatria del Policlinico di Modena

MaranelloModenaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.

L’associazione di volontariato ha distribuito le tradizionali calze con i dolcetti ai bambini ricoverati nel reparto

Vigilia dell’Epifania speciale per la Pediatria del Policlinico di Modena. Questo pomeriggio sono tornati come da tradizione i volontari dell’AVAP di Maranello, i quali hanno accompagnato la Befana in reparto per andare a incontrare i bambini ricoverati. Per l’occasione la “vecchietta” ha consegnato ai degenti delle calze con all’interno dolciumi e altre leccornie. Quest’anno i volontari hanno portato con loro anche delle ceste contenenti dei simpatici pelouche.

La delegazione dell’AVAP è stata ricevuta dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri, oltre al personale medico e sanitario presente in reparto.

















Redazione 1

