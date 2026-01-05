L’AVAP di Maranello accompagna la Befana in visita alla Pediatria del Policlinico di Modena

Vigilia dell’Epifania speciale per la Pediatria del Policlinico di Modena. Questo pomeriggio sono tornati come da tradizione i volontari dell’AVAP di Maranello, i quali hanno accompagnato la Befana in reparto per andare a incontrare i bambini ricoverati. Per l’occasione la “vecchietta” ha consegnato ai degenti delle calze con all’interno dolciumi e altre leccornie. Quest’anno i volontari hanno portato con loro anche delle ceste contenenti dei simpatici pelouche.

La delegazione dell’AVAP è stata ricevuta dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri, oltre al personale medico e sanitario presente in reparto.