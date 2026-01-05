lunedì, 5 Gennaio 2026
L’Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Zuppi al Rizzoli per l’Epifania

BolognaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
foto di Elisa Bragaglia e Antonio Minnicelli

Alle 10 di domani, martedì 6 gennaio, l’Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Zuppi celebra la Messa nella Chiesa di San Michele in Bosco aprendo la giornata dell’Epifania all’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Ad accogliere l’Arcivescovo, il direttore generale del Rizzoli Andrea Rossi e il parroco di San Michele in Bosco Danio Mozzi.

Nella seconda parte della mattinata i bambini ricoverati nei reparti pediatrici riceveranno la visita del Cardinale Zuppi e della Befana, che porta regali e calze di dolci. Un momento di svago per i bambini ricoverati, per i loro familiari e per il personale sanitario.

















