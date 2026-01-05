Casalgrande in festa domenica con la tradizionale Sagra di Sant’Antonio

Domenica 11 gennaio, il centro di Casalgrande ospiterà la tradizionale Sagra di Sant’Antonio, una giornata di festa dedicata alle tradizioni locali, alla valorizzazione del territorio e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche, culturali e agricole.

Organizzata da Pro Loco Casalgrande con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione Comunale di Casalgrande, la manifestazione si svolgerà dalle ore 9 alle ore 19 nel centro cittadino e prevede un ricco programma di iniziative rivolte a cittadini, famiglie e visitatori.

Il Programma

La giornata prenderà avvio alle ore 8.30 con l’apertura del Mercato Straordinario, a cura di COM.RE, attivo per l’intera giornata.

A partire dalle ore 9.00, in Piazza Costituzione, è in programma l’inizio della disfida dei migliori norcini della provincia, uno dei momenti centrali e più caratteristici della manifestazione.

Alle ore 9.30 si svolgerà la Camminata di Sant’Antonio – fra Storia e Natura, con partenza dal parcheggio della Scuola Santa Dorotea. Nello stesso orario, sempre in Piazza Costituzione, avranno inizio la cottura del mosto per l’aceto balsamico e, dalle ore 10.00, la cottura del Parmigiano Reggiano, con dimostrazioni legate alle lavorazioni tradizionali del territorio.

Alle ore 10.30 è previsto il giro in calesse, pensato per grandi e piccoli.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, si terrà il saluto delle autorità, seguito dalla benedizione degli animali e dei mezzi agricoli e da momenti di animazione.

Alle ore 15.30 è in programma la sfilata per le vie del centro, con spettacolo finale in Piazza Costituzione a cura degli sbandieratori “Maestà della Battaglia” di Quattro Castella, accompagnati dalla Compagnia d’Arme e Spade di Castenaso e da una disfida medievale.

Alle ore 16.15, in Piazza Costituzione, si svolgerà la consegna formale dei ciccioli alla giuria, mentre alle ore 17.30, presso la Sala Espositiva “Gino Strada”, è prevista la premiazione dei vincitori della disfida e del fotogiro.

Per tutta la giornata saranno inoltre attivi stand gastronomici, mercati, esposizioni e iniziative collaterali, tra cui il raduno Fiat 500, il mercato contadino, l’esposizione di mezzi agricoli e la mostra fotografica “Riflessi”.

Hanno dichiarato

«La Sagra di Sant’Antonio è un appuntamento gastronomico molto atteso dalla nostra comunità. I ciccioli raccontano una storia contadina fatta di lavoro e abnegazione – sottolinea l’Assessore al Commercio e agli Eventi, Cristina Spano –. Si tratta di un evento che unisce usanze antiche, partecipazione e socialità. Come Assessore desidero ringraziare tutti coloro che contribuiscono alla sua realizzazione: volontari, associazioni, commercianti e cittadini, che con grande impegno rendono possibile una manifestazione rivolta a persone di tutte le età. L’invito è quello di vivere questa festa con spirito di condivisione, apprezzando le eccellenze gastronomiche, la musica, le coreografie e, soprattutto, il valore della socialità che questa iniziativa porta con sé».

«La tradizionale Sagra di Sant’Antonio con cicciolata, che già dallo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento di “Sagra di Qualità”, è diventata nel tempo un appuntamento di riferimento per la nostra comunità, con la presenza di centinaia di espositori provenienti da tutta Italia grazie alla collaborazione con COM.RE – aggiunge il Presidente della Pro Loco di Casalgrande, Massimo Villano –. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e promuovere l’enogastronomia e il comparto agricolo, anche attraverso l’esposizione di mezzi e trattori. Durante la giornata saranno protagoniste la tradizionale cottura dei ciccioli, quella della forma di Parmigiano Reggiano, realizzata con latte di vacche rosse, e la preparazione del mosto per l’aceto balsamico. In oltre quindici anni di presenza sul territorio, la manifestazione è cresciuta costantemente grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco, che iniziano a lavorare all’organizzazione già dai mesi estivi, al supporto dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione con i vertici provinciali e regionali di UNPLI. L’appuntamento è per domenica 11 gennaio, dalle ore 9 alle ore 19, nel centro di Casalgrande».

Il programma è disponibile sul sito di Pro Loco alla sezione eventi.